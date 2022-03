I video in auto-play su youtube cambiano volto

È in arrivo una novità per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video in YouTube per Android . Alcuni utenti che hanno aggiornato all'ultima versione del canale beta , la v17.10.35, infatti, hanno notato la presenza di una novità poco dopo che un video inizia a riprodursi automaticamente.

La mossa, che da un lato può non essere apprezzata in quanto focalizza l'attenzione maggiormente su un video piuttosto che portare a scoprirne altri come sarebbe ovvio fare nel feed dei video, potrebbe far parte di una nuova strategia di YouTube per combattere TikTok.