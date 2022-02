I gruppi automatici arrivano su Google Messaggi: ecco come funzionano

Google ha appena introdotto delle interessanti novità che toccano da vicino Google Messaggi, la sua app per gestire SMS e chat. Arrivano i gruppi automatici per organizzare al meglio i messaggi.

I gruppi automatici vengono creati categorizzando automaticamente i messaggi ricevuti. Gli screenshot che trovate in galleria mostrano come la funzionalità associ ogni chat ad una specifica categoria in base al mittente e al contenuto del messaggio. Tra le categorie disponibili vediamo Personal e Business. Sarebbe presente anche la funzionalità dedicata agli OTP, per la quale tutti gli SMS relativi a codici OTP saranno cancellati automaticamente dopo 24 ore.