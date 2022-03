I Google Pixel portano i numeri di emergenza nel blocco schermo

Google sta puntando sempre di più sulla sicurezza personale dei propri utenti. In questi giorni, infatti, sta implementando una nuova funzione all'applicazione "Emergenze personali" , ovvero il "Fast Emergency Dialer" . Si tratta di un'opzione che consentirà agli utenti, attraverso uno swipe sul dialer, di consultare automaticamente tutti i numeri di emergenza disponibili nella zona in cui ci si trova.

Questa nuova funzione, infine, non si sa se e quando sarà disponibile anche in Europa (dove è attivo il numero unico di emergenza 112). In ogni caso, è importante sapere che un'azienda come Google lavori quotidianamente ad arricchire l'app "Emergenze personali", che in tante situazioni può rivelarsi fondamentale.