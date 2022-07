Huawei Pay supporta ora Bancomat

Dopo un po' di tempo torniamo a parlare di Huawei Pay, la piattaforma per i pagamenti digitali creata e sviluppata da Huawei in risposta all'impossibilità di appoggiarsi ai servizi ufficiali Google, dopo il ban ricevuto dal governo statunitense.

Canale Telegram Offerte

Nelle ultime ore sono emerse importanti novità per Huawei Pay e i pagamenti supportati dalla sua piattaforma. L'azienda cinese ha infatti annunciato ufficialmente che Huawei Pay supporta ufficialmente in Italia tutti i pagamenti che avvengono su circuito PagoBANCOMAT.

La novità arriva in Italia grazie alla partnership tra Intesa Sanpaolo e BANCOMAT S.p.A., e rientra nella strategia avviata dal nuovo piano industriale della società che punta a raggiungere, entro il 2027, 3,3 miliardi di transazioni grazie anche alla realizzazione di nuovi asset tecnologici e nuove iniziative volte a far crescere l'offerta digitale.

In questo modo tutti gli smartphone Huawei saranno compatibili con i pagamenti digitali tramite circuito PagoBANCOMAT, e anche con i pagamenti tramite POS per mezzo del supporto NFC. L'aggiunta delle carte PagoBANCOMAT potrà essere effettuata direttamente dall'app Huawei Pay.

Chiaramente tutti i pagamenti effettuati tramite Huawei Pay richiedono l'autenticazione dell'utente, tramite riconoscimento biometrico o tramite l'inserimento di un PIN. Insomma, Huawei Pay offre la stessa tipologia di protocolli di sicurezza che troviamo su altre piattaforme di pagamento digitale, come la neonata Google Wallet ad esempio.

L'app ufficiale di Huawei Pay è disponibile nello store ufficiale creato da Huawei per i suoi smartphone che non godono del supporto dei servizi Google, e che quindi non possono accedere ufficialmente al Play Store di Google. Tale store si chiama AppGallery, ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.