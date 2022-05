Health Connect è l'app universale di Google per la salute

Health Connect è un app interessante quanto ambiziosa , perché ha l'obiettivo di unificare la gestione dei dati relativi alla salute e alle attiviò fisiche svolte tramite i vari servizi per indossabili disponibili su Android. L'app è ufficialmente compatibile con Samsung Health, Leap Fitness, MyFitnessPal e Withings.

Durante lo scorso Google I/O abbiamo visto diverse novità per il settore smartphone e indossabili , con Pixel 6a , Pixel 7 e Pixel Watch . Oltre a questo Google ha anche lanciato delle novità software, proprio come Health Connect .

Health Connect è quindi in grado di sincronizzare in un unico posto i dati relativi a salute e attività fisiche svolte raccolti da dispositivi che si affidano a piattaforme non Google. Nello specifico, Health Connect offrirà la possibilità di monitorare:

Attività come correre, fare esercizio o dormire

come correre, fare esercizio o dormire Misurazioni sul corpo come peso e tasso metabolico

come peso e tasso metabolico Monitoraggio del ciclo per cicli mestruali e test di ovulazione

per cicli mestruali e test di ovulazione Informazioni nutrizionali come l'assunzione di acqua e i dati sugli alimenti (calorie, zucchero, ecc.)

come l'assunzione di acqua e i dati sugli alimenti (calorie, zucchero, ecc.) Dettagli sul sonno inclusi lunghezza e tipologia

inclusi lunghezza e tipologia Vitali come glicemia, temperatura corporea e livelli di ossigeno nel sangue

Con Health Connect, che da noi si chiama Connessione salute, come è possibile vedere anche dagli screenshot in galleria, Google pone da subito l'accento all'aspetto della privacy, visto che alcuni dei dati gestiti possono essere intesi come medici.

La nuova Health Connect è attualmente disponibile sul Play Store in versione di anteprima, che potrebbe includere qualche bug. L'abbiamo provata e al momento non sembrano esserci app compatibili con il suo servizio. Per questo potrebbe volerci del tempo. Nel frattempo potete provarla anche voi accedendo alla pagina dedicata sul Play Store, qui sotto trovate il collegamento diretto.

Scarica da Play Store