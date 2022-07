Google Wallet inizia a rimpiazzare Google Pay

Oltre che essere attiva nel settore smartphone e dei dispositivi smart, Google è molto forte nel mercato delle app e servizi. Tutti sono ovviamente profondamente integrati in Android, e tra questi troviamo Google Pay.

La nota piattaforma per i pagamenti digitali di Google riceverà un consistente rinnovamento, annunciato durante lo scorso Google I/O. Il tutto culminerà nel nuovo Google Wallet, il quale diventerà a tutti gli effetti un portafoglio digitale con carte di pagamento, documenti d'identità e tessere varie. Insomma, uno strumento che permetterà anche di dimenticare a casa il portafoglio fisico.

Google non ha comunicato quando esattamente avverrà questo passaggio ma, dall'ultimo aggiornamento rilasciato per i Google Play Services, sembra che non manchi molto.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di Play Services e come effettuarli, abbiamo scritto una guida dettagliata apposita. Tornando invece al più recente aggiornamento rilasciato, questo include importanti riferimenti sul rebranding di Google Pay in Google Wallet.

Stando alle note di rilascio, Google Wallet è tra le prossime cose che introdurrà Google. Il passaggio da Pay a Wallet avverrà, presumibilmente, con un aggiornamento dei Play Services.

Ci aspettiamo che con l'avvento di Google Wallet arriverà, oltre ai cambiamenti formali di nome e icona dell'app, anche una nuova interfaccia grafica. Queste novità arriveranno anche a livello di sistema Android, dove già troviamo le opzioni relative a Google Pay.

Ancora non sono state indicate delle tempistiche, ma possiamo aspettarci che l'introduzione di Google Wallet arriverà prima per coloro che hanno aderito alla beta dei Google Play Services. A questo indirizzo trovate maggiori dettagli. Qui sotto trovate invece il changelog completo associato all'aggiornamento dei Play Services appena descritto, dove ci sono anche i riferimenti a Google Wallet.