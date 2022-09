Google Wallet smette di funzionare su alcuni telefoni millantando inesistenti permessi di root

Google Wallet è un'utilissima applicazione che permette sia di gestire i pagamenti tramite smartphone (operazione prima possibile utilizzando Google Pay) che di gestire le varie carte fedeltà o biglietti per trasporto pubblico e aerei (ne abbiamo parlato qui): come tutte le app che salvano carte di pagamento o altri dati importanti al proprio interno, anche Google Wallet è molto attenta alla sicurezza.

L'applicazione infatti non può essere utilizzata in particolari circostanze che mettono a repentaglio la sicurezza dei tanti dati salvati: ad esempio, non è possibile usare Google Wallet su dispositivi che eseguono software di prova o sistemi operativi in beta. Ovviamente, non è possibile utilizzare Wallet neppure su smartphone con permessi di root, come già succede per le app bancarie.

Sembra però che l'app abbia qualche problema a riconoscere queste situazioni, visto che su Reddit alcuni utenti hanno notato che Google Wallet (e tutte le funzionalità ad essa collegate, come il pagamento tramite NFC) non funziona più e mostra il messaggio "Your device doesn't meet security requirements", ovvero il messaggio che appare proprio quando ad esempio lo smartphone ha i permessi di root.