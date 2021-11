Google vuole mettere in risalto le sue offerte sul Play Store: avete ricevuto la novità?

Come potete vedere dagli screenshot nella galleria in basso , la novità riguarda le offerte che periodicamente sono disponibili sul Play Store. Queste possono riguardare degli sconti o promozioni su diverse tipologie di app , comprese i giochi . La nuova interfaccia prevede che la sezione delle offerte sia integrata nella barra di navigazione inferiore del Play Store, insieme alle altre categorie principali .

Arrivano delle piccole novità da parte di Google sul fronte del Play Store , la sua piattaforma dove vengono ospitate tutte le app per dispositivi Android.

Le successive immagini in galleria mostrano come in precedenza la sezione delle offerte era integrata all'interno del menù contestuale al Play Store, quello accessibile tramite il tap sull'icona del proprio profilo personale.

Presumiamo che la distribuzione della novità sul Play Store stia avvenendo via server, ma potrebbe anche trattarsi di una distribuzione a un ristretto numero di utenti perché Google la sta testando prima di distribuirla pubblicamente su larga scala. Noi non l'abbiamo ancora ricevuta, fateci sapere se è arrivata dalle vostre parti.