Google uccide anche Assistant Snapshot: nessuno è al sicuro!

Un'altra funzione di Google si prepara per andare al cimitero: stiamo parlando di Assistant Snapshot , feature rilasciata nel 2018 che non ha mai preso piede.

Snapshot altro non è che un hub presente nella pagina di Assistant che serve a fornire all'utente informazione "predittive", ovvero generate in base al contesto (ad esempio, se ogni mattina si prende il treno per andare al lavoro, Snapshot inizierà a mostrare gli orari dei mezzi). Le potenzialità di questa funzione, che ricorda in qualche modo il vecchio Google Now, sono davvero tantissime, ma BigG ha deciso di "staccare la spina".

L'azienda avvisa gli utenti che Snapshot presto non sarà più disponibile tramite un messaggio che appare in alto nella finestra relativa a questa funzione: si legge che "presto la funzione Panoramica della giornata non sarà più disponibile". Non è al momento nota una data precisa.