L'app di Google TV riceverà una gradita sorpresa

Il nuovo widget, non ancora diffuso, è stato avvistato dallo staff di "9to5Google" , che lo ha provato su un Google Pixel 7 Pro , che eseguiva una versione inedita di Android 13 (si trattava della beta 2.1 di Android 13 QPR2). Nel dettaglio, a partire dalla versione dell'app 4.38.7.4 compare nella lista specifica questo inedito widget, che ha una dimensione 4x5. Parlando proprio di dimensioni, il widget non potrà essere ridimensionato una volta che viene aggiunto alla home del telefono (potrà essere soltanto esteso fino a coprire l'intera schermata iniziale).

Nel mese di dicembre, Google ha rilasciato un aggiornamento a favore dell'app "Google TV". Tra le novità di questo pacchetto, la più importante è stata l'introduzione del Material You. L'azienda, però, non si è fermata a questo step: difatti, sembrerebbe che presto l'app riceverà un widget che permetterà agli utenti di accedere ad alcune funzionalità dell'app tramite la schermata iniziale di uno smartphone Android.

Ad oggi, il widget, al centro, contiene una barra con la dicitura "Google TV", che se premuta apre l'applicazione sulla home.

A sinistra della scritta, invece, compare il pulsante di ricerca che avvia la tastiera; a destra possiamo individuare il pulsante per i controlli remoti. Considerando le dimensioni del widget, è ipotizzabile che mostrerà anche i contenuti consigliati dalle piattaforme di streaming collegati ad esso, come ad esempio Amazon Prime Video e Disney+. Infine, sembrerebbe che attualmente il widget non funzioni correttamente su altri dispositivi.

Dunque, Google, continua a lavorare sulla realizzazione di nuovi widget. Ad esempio, l'azienda sta lavorando anche su nuovi widget per le app "Contatti" e "Google". A riguardo, è probabile che i tre nuovi widget vengano diffusi in contemporanea.