Google TV lancia ufficialmente i canali TV gratuiti

Google è ormai un punto di riferimento in tutto il mercato tech, a partire da Android per arrivare a tutto il lato software che riguarda app e servizi. Tra questi troviamo Google TV, precedentemente nota come Android TV .

La scheda Live proporrà anche dei contenuti selezionati automaticamente in base alle preferenze dei singoli utenti, così come permetterà di organizzare i canali preferiti nell'omonima sottosezione.

La novità dei canali gratis su Google TV al momento è riservata agli utenti USA, e Google non ha menzionato alcun piano per portarla anche in Europa. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori novità in merito.