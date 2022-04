Google Traduttore: arriva un nuovo widget in stile Material You

Dopo aver aggiornate l'app Traduttore su iOS introducendo nuovi widget, Google non poteva certo dimenticarsi della controparte per il proprio sistema operativo: l'app dunque si è da poco aggiornata su smartphone Android ed è arrivato un nuovo interessante widget, completamente in stile Material You.

Il nuovo widget incluso nell'ultima release dell'app Google Traduttore, più precisamente la versione 6.34, presenta due righe: nella prima, è presente un pulsante che permette di aprire l'app con l'ultima opzione di traduzione utilizzata (ad esempio, da inglese a italiano) e un pulsante per tradurre quello che è presente nella clipboard, mentre nella seconda troviamo una serie di scorciatoie per le varie funzionalità di Google Traduttore, come l'input del testo tramite voce o tramite fotografia. Essendo in design Material You, non poteva certo mancare il supporto ai temi dinamici introdotti proprio con questo stile grafico.

In precedenza, Google Traduttore integrava un solo widget, di dimensione 1 x 1, che permetteva di aprire l'app specificando la lingua da tradurre. L'aggiornamento in questione è in rollout in queste ore: correte dunque a controllare sul Play Store la presenza di update per Google Traduttore.