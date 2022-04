Google Traduttore può cambiare la lingua di Gboard

Google Traduttore ha ricevuto un importante aggiornamento, soprattutto in relazione a Gboard. Difatti, se l'utente digiterà un testo in una lingua diversa da quella impostata nel dispositivo, il servizio di Google adeguerà la tastiera (e quindi i caratteri) alla lingua scelta dall'utente per quel messaggio.

Ad esempio, se il dispositivo è impostato in lingua inglese e l'utente dovesse selezionare lo spagnolo come lingua per "Traduci da", Gboard inizierà ad utilizzare la tastiera spagnola allo scopo di favorire un'immissione del testo più appropriata.