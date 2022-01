Google Traduttore con Material You arriva per tutti: non servirà Android 12

Tra queste troviamo anche Google Traduttore : l'app per le traduzioni di BigG ora può contare sulla nuova interfaccia grafica del Material You anche sui dispositivi non aggiornati ad Android 12 . Android Police ha raccolto informazioni da alcuni utenti che hanno ricevuto la nuova interfaccia di Google Traduttore anche su dispositivi con Android 10.

Con l'aggiornamento ad Android 12 Google ha introdotto il concetto di Material You per il design dell''interfaccia grafiche delle sue app e servizi . Questa infatti è stata successivamente distribuita a tutte le sue app su Android.

Le immagini che trovate qui in basso vi forniranno un'anteprima della nuova interfaccia a tema Material You per l'app Traduttore. La sua distribuzione dovrebbe avvenire via server e non essere legata ad un aggiornamento dell'app.