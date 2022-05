Google rende più informative le descrizioni sul Play Store

Google possiede uno dei due store più usati e ricchi al mondo, in termini di contenuti, per il settore smartphone e tablet. Il suo Play Store potrebbe presto ricevere una novità per l'interfaccia grafica.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano la più recente funzionalità introdotta in fase di test da Google sul Play Store. Si tratta di descrizioni più informative per le app, le quali vengono mostrate direttamente dalla lista app, sotto al nome dell'app stessa. Probabilmente l'obiettivo consiste nel fornire informazioni sull'app senza dover aprire la pagina dedicata ad essa.