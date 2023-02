Google Tasks finalmente riceve il Material You

Negli ultimi anni abbiamo visto Google concentrare maggiori sforzi nel mercato smartphone e nel settore delle app e servizi per dispositivi Android. Questi sono anche passati per un consistente rinnovamento grafico, il quale prende il nome di Material You.

Il Material You è la nuova interfaccia grafica che abbiamo visto a partire da Android 13. Questa non solo coinvolge l'interfaccia di sistema del robottino verde ma anche le app di Google. Tra queste troviamo finalmente anche Google Tasks.

L'app di Google dedicata alla gestione dei promemoria, profondamente integrata anche in Gmail e Calendar, era tra le pochissime app che ancora non hanno ricevuto il rinnovamento grafico del Material You. Con l'ultimo aggiornamento dell'app finalmente arriva questa novità.

Come vedete dagli screenshot in galleria, finalmente Google Tasks propone la nuova interfaccia grafica del Material You. Vediamo l'implementazione del nuovo font, così come il supporto alla tonalità dell'app automatica scelta in base allo sfondo impostato a livello di sistema.

Oltre alla nuova veste grafica, vediamo come Google Tasks ora presenti il pulsante principale di azione nella barra inferiore, sulla destra, mentre in precedenza lo trovavamo centralmente. Anche il collegamento per ordinare i task e promemoria è stato riposizionato nella barra di navigazione dell'app.

Le novità appena vista sono attualmente in fase di distribuzione con l'aggiornamento relativo alla versione 2023.01.30.50551367.0 di Google Tasks. Questa è attualmente in fase di distribuzione sul Play Store.