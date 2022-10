Google rilancia i tablet Android con una serie di aggiornamenti di Chrome

Sembra proprio che Google abbia deciso di investire ancora nei tablet Android, e lo fa rilanciando, con un nuovo hardware, il Pixel Tablet, e una serie di aggiornamenti per Chrome dedicati alla produttività su dispositivi con schermi di grandi dimensioni, tablet appunto ma anche pieghevoli. Sul blog della società è infatti apparso un articolo che ci mostra come il nuovo Chrome dedicato ai dispositivi con grande schermo renderà più semplice vedere i tab grazie a una nuova griglia, trovare la scheda giusta, prevenire la chiusura accidentale delle schede e spostare contenuti di interesse come immagini o testo in altre app. Segui AndroidWorld su News Vedete tutte le schede aperte a colpo d'occhio Uno degli aggiornamenti più apprezzati di Chrome per tablet e dispositivi pieghevoli, specialmente per chi tiene molte schede aperte, è la possibilità di vederle tutte insieme in un'unica griglia. Questa mostrerà anche un'anteprima della pagina aperta, il che vi consentirà di navigare con meno tocchi.

Trovate la scheda giusta e prevenite la chiusura accidentale Con molte schede aperte può essere difficile trovare quella giusta, ma ora il nuovo Chrome ha un nuovo design che mostra le schede affiancate come sul computer. E per passare facilmente da una scheda all'altra, c'è anche una funzione di scorrimento automatico. Ma non solo. Per aiutarvi a prevenire la chiusura accidentale delle schede, il pulsante di chiusura verrà nascosto quando le schede diventano troppo piccole e, se ne chiudete una per sbaglio, sarà più facile ripristinarla.

Trascinate e rilasciate contenuti da Chrome in altre app Un'altra funzione che sarà molto apprezzata da chi lavora molto con il browser è la possibilità di trascinare facilmente immagini,testi e link da Chrome per rilasciarli in altre app come Gmail, Foto o Keep. Al momento non sappiamo se queste app sono limitate a quelle di Google o se si potrà fare con altre di terze parti, ma immaginiamo di sì.