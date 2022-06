Google saluta Conversational actions: la via per le applicazioni vocali è App Actions

Un sacco di applicazioni interagiscono con gli utenti attraverso Google Assistant: per ordinare del cibo, iniziare un allenamento, o fare la spesa, e tutto questo avviene attraverso due tipi di "azioni" che permettono l'integrazione di app di terze parti con l'assistente.

Introdotte nel 2016 come una di queste azioni, le Conversational Actions stanno ora per arricchire il mai troppo affollato "cimitero" di Google. L'azienda di Mountain View, sotto indicazione degli sviluppatori, ha infatti deciso che la via da seguire per integrare servizi vocali di app di terze parti con Assistant saranno le App Actions con Android.

La notizia era già stata anticipata a maggio con l'interruzione delle transazioni attraverso le Conversational Actions, ma ora Google lo ha scritto nero su bianco in un comunicato, annunciando che da giugno 2023 saranno definitivamente interrotte.