Google rimuove un'informazione utile dalla scheda app sul Play Store: è solo un test?

Ha fatto parecchio rumore la recente decisione di Google in merito alla rimozione dei dislike su YouTube, e potrebbe far rumore, anche se in misura minore, l'ultima novità avvistata sul Play Store.

Diversi utenti hanno segnalato su Reddit la scomparsa della sezione relativa alle informazioni sull'ultimo aggiornamento ricevuto dalla scheda dedicata a ogni app sul Play Store. Lo screenshot in galleria mostra un esempio di scheda app con questa informazione mancante. Peccato, perché tale informazione può essere utile nella valutazione di un'app a monte dell'installazione.