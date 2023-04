Google Recorder si aggiorna con Material You anche sul web

Nelle ultime ore sono emerse importanti novità per Google Recorder, le quali consistono in un aggiornamento che riguarda la versione web dell'app. Sappiamo infatti che Google Recorder è disponibile anche sul sito web, dove è possibile ritrovare tutte le registrazioni effettuate dal proprio smartphone e sincronizzate con il proprio account Google.

Negli ultimi anni Google ha consolidato in maniera rilevante il suo impegno nel settore delle app e servizi per dispositivi Android . Tra gli ultimissimi prodotti Google a essere lanciati in questo contesto troviamo Google Recorder .

L'aggiornamento consiste essenzialmente in una nuova ventata di Material You per tutta l'interfaccia. Si tratta quindi di un aggiornamento grafico, con i pulsanti nella barra inferiore che sono più grandi, il pulsante per avviare la riproduzione è circolare mentre quello per fermarla è rettangolare con bordi arrotondati.

Troviamo un nuovo selettore delle finestre per ascoltare il contenuto audio e leggere la trascrizione. Troviamo anche un nuovo collegamento che permette di impostare la visualizzazione di un'unica finestra oppure quella a finestre affiancate. Il tutto è caratterizzato da un colore di sfondo meno scuro, e una tonalità di azzurro più chiara.

La novità è già in fase di distribuzione via server, dovreste già vederla recandovi al sito ufficiale di Google Recorder.