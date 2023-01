Google rinnova Project Relate: Material You e disponibilità più ampia

Ricordate Project Relate? L'app Android (ecco i migliori editor video) per aiutare le persone a superare le barriere linguistiche era stata presentata da Google a fine 2021 in versione beta.

Per accedere all'app bisognava inizialmente compilare un form online, ma successivamente Google ha permesso di effettuare il processo direttamente dall'app, scaricabile dal Play Store.

L'inghippo? Solo gli utenti da pochi Paesi potevano accedervi, ma ora Google non solo ha ampliato la disponibilità (pur mantenendola in beta), ma ha anche rinnovato l'app con un tocco di Material You.

Adesso gli utenti da Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti possono scaricare l'app e compilare il form direttamente al suo interno. Questo serve alla casa di Mountain View per determinare che gli aspiranti tester soddisfino dei requisiti iniziali, che consistono in problematiche che inficiano sulla chiarezza d'espressione, come ictus, SLA, paralisi cerebrale, trauma cranico o morbo di Parkinson.

I tester devono inoltre essere maggiorenni e consentire la registrazione di parole e frasi anche per aiutare Google a migliorare il suo modello.

A quel punto, l'utente deve registrare almeno 500 frasi per permettere al suo modello di intelligenza artificiale di imparare i suoi schemi vocali unici. Questo richiede 1-2 ore e può essere suddiviso in più sessioni.