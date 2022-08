Google lancia il programma Strike Removal, corsi per recuperare "punti" persi con la sospensione delle app

Come afferma la società di Mountain View stessa, il programma vuole "aiutare a formare gli sviluppatori idonei e a valutare e aumentare la loro comprensione della conformità alle norme". Per sviluppatori idonei si intende quegli sviluppatori che non hanno commesso infrazioni gravi e che rappresentano quasi 2 sospensioni su 3 . I corsi sono già molto popolari sulla Google Play Academy , e per completare il processo bisogna superare un esame di valutazione.

Ora Google, ascoltando i suggerimenti degli sviluppatori stessi, ha lanciato un programma pilota , chiamato Strike Removal (rimozione degli avvertimenti) che, proprio come funziona con i corsi per la patente a punti, consente di rimuovere gli avvertimenti attraverso delle lezioni.

Queste sospensioni vengono conteggiate da Google come avvertimenti e, oltre un certo numero, il gigante della ricerca può arrivare a chiudere l'account sviluppatore Google Play, un po' come funziona con la patente a punti .

A molti sviluppatori può capitare di ricevere sospensioni delle loro app pubblicate sul Play Store per diversi motivi, generalmente collegate a violazioni considerate "di basso rischio" come la violazione degli IP o violazioni della politica contro gli spam , per arrivare a situazioni ben più gravi collegate a diffusione di malware.

Essendo un programma pilota, è solo a inviti e funziona in questo modo: gli sviluppatori idonei riceveranno un'email in merito alla partecipazione al programma per annullare il conteggio degli avvertimenti. Il corso di formazione non deve essere completato immediatamente, e alla fine si avranno tre possibilità di superare la valutazione, che prevede una data di scadenza. Il completamento del processo dovrebbe richiedere dai 30 ai 60 minuti.

Entro 48 ore dal superamento dell'esame, Google rimuoverà il "conteggio degli avvertimenti dell'app (a condizione che l'account sviluppatore sia in regola e non sia stato terminato).". Tutto questo non influirà sui ricorsi, che rimarranno invariati.

Google dichiara che

gli sviluppatori potranno rimuovere gli avvertimenti solo relativi all'email, e non tutti quelli ricevuti ma, se si dovessero ricevere ulteriori sospensioni entro 24 ore dall'avvertimento idoneo, il completamento con successo del corso di formazione e della valutazione potrebbe annullare il conteggio degli avvertimenti anche su quelle app.

Secondo Google, questo nuovo programma sarà un nuovo modo per collaborare con gli sviluppatori per affrontare i problemi relativi alle norme e aiutarli a mantenere le loro app sul Play Store, mantenendo un'esperienza sicura per tutti gli utenti.