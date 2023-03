Google Podcasts festeggia i 500 milioni di download, ma sarà abbastanza?

Google , in particolare, sta facendo le cose... "alla Google", che forse è il modo migliore per descrivere le azioni del gigante della ricerca. La GrandeG infatti sta puntando su questi contenuti, ma se Google Podcasts ha appena raggiunto il traguardo dei 500 milioni di download, l'arrivo dei podcast su YouTube potrebbe gettare un'ombra sulla popolare app.

È un mondo strano, quello dei podcast ( ecco come registrarne uno di successo ): alcune aziende li stanno abbandonando (vedi Facebook ) e altre, come Google e Spotify , ci credono e continuano a investirci.

Certo, non è un'app così ricca di funzionalità come altri concorrenti sul mercato, ma l'esperienza è molto piacevole, e tutti i comandi essenziali ci sono, come la possibilità di andare avanti/indietro, modificare la velocità di riproduzione (regolazione del tono) e impostare un timer di spegnimento.

Insomma, Google Podcasts è un'app di successo, oltre a essere integrata nella Ricerca Google (proprio come Lens e Assistant), quindi dovrebbe prospettarsi un futuro roseo, vero? Non è detto.

Come abbiamo anticipato, l'arrivo dei podcast su YouTube (per il momento solo negli Stati Uniti) rischia di complicare le cose. Al momento i due lettori verranno mantenuti in parallelo, ma i dieci miliardi di utenti di YouTube avranno un peso non indifferente. E la società, conscia della competizione interna, si è affrettata ad affermare che Google Podcasts "serve un pubblico diverso".

Sarà sufficiente ad allontanare foschi presagi?