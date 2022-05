Google Play System Update di maggio: in arrivo la condivisione automatica e altro

Questo mese sono arrivate alcune novità interessanti , una su tutte la condivisione automatica che vi avevamo anticipato un paio di settimane fa. La funzione permette di condividere file, collegamenti o immagini con dispositivi nelle vicinanze, proprio come AirDrop per Apple ed è compatibile con Chromebook e PC Windows. Con il nuovo aggiornamento , la condivisione tra dispositivi associati allo stesso account potrà avvenire senza doverla accettare sul dispositivo ricevente .

L'altra novità è un restyling dell'app Guida di Google, che segue il design in stile Material You delle principali app dell'azienda. Per gli altri aggiornamenti, vi rimandiamo al changelog completo qui sotto, sinceratevi che i Google Play Services siano aggiornati alla versione 22.15 e il Play Store alla versione 30.3, disponibili dal 2 maggio (ancora non si hanno date per il Google Play System Update). Per verificare, andate su

Play Store

cliccate sul vostro avatar in alto a destra

in alto a destra cliccate su impostazioni

cliccate su informazioni

cliccate su "Aggiorna Play Store"

Per gli aggiornamenti Google System dovete andare: