Google Play Store sempre più in Material You: i primi screenshot

Sembra proprio che Google stia rendendo il Play Store più in linea con lo stile Material You. Dopo i piccoli cambiamenti che avevamo visto lo scorso ottobre , ora il sito 9to5Google ha scoperto alcune novità decompilando l'ultimo aggiornamento dell'app .

Mentre ovunque nell'app si possono trovare nuovi pulsanti arrotondati , anche negli elenchi delle app che riguardano i menu "Installa", "Aggiorna" e "Disinstalla" e per i "Download in sospeso".

Ricordiamo che questa nuovità è stata vista decompilando l'ultimo aggiornamento dell'app Play Store, ma che non è disponibile agli utenti, quindi non non si sa se Google la implementerà realmente, ma visto che unifica meglio lo stile Material You, non è improbabile che la riceveremo nel prossimo futuro.