Google Play Libri sta per cambiare icona: ecco com'è

La nuova icona della popolare app per leggere libri ha una forma più arrotondata e segue grossomodo lo stile inaugurato con quella di Google Play lanciata a luglio dello scorso anno per celebrare i 10 anni di attività (prima si chiamava Android Market e non racchiudeva i servizi Music ed eBookstore).

Per quanto riguarda i colori, ora il blu dello sfondo è più intenso, come successo per Play Games, e mancando il libro decisamente predominante, mentre il turchese ha una tonalità meno accesa, in un inno al minimalismo.

La nuova icona non è ancora ampiamente visibile in Google Play, ma curiosamente è stata scovata da 9TO5Google alla voce di Google Play Libri nella pagina di Google Takeout, il servizio di Google che consente di esportare i nostri dati.

Ancora non sappiamo se verrà mantenuto il nome Play Libri, ma è probabile di sì, anche considerati i precedenti. Per quanto riguarda le altre novità, dovrebbe essere in arrivo una nuova interfaccia dedicata ai tablet con pannello laterale di navigazione al posto della barra inferiore, più adatta agli smartphone. Ah, e siamo sempre in attesa di un aggiornamento in stile Material You, per ora limitato solamente al widget arrivato l'anno scorso e che ha sostituito quello presente dai tempi di Honeycomb (sì, Google non dedica molte attenzioni alla sua app per leggere, nonostante sia piuttosto popolare).