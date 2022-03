Google Play Libri aggiorna il suo widget risalente ai tempi di Android 3.0 Honeycomb

Il widget, risalente ad Android 3.0 Honeycomb nel 2011 , prevedeva la possibilità di vedere la parte in alto a sinistra delle copertine dei libri, quello nuovo, invece, attraverso i controlli in altro a destra, può mostrare da 4 a 8 libri/audiolibri. Il widget, tra l'altro, può essere ridimensionato da 3×3 a 5×3 e presenta temi Dynamic Color.

A dicembre Google annunciò nuovi widget per "Foto" e "Youtube Music" . In anteprima, fu svelato anche quello aggiornato con il "Material You" e dedicato a "Play Libri" , oggi finalmente disponibile.

Google ha rilasciato questa versione aggiornata lato server. Giorno dopo giorno sarà disponibile per tutti gli utenti, i quali sono ancora in attesa dei nuovi widget per "Google Calendar" e "News", annunciati ad ottobre ma di cui ancora non si conoscono i dettagli.