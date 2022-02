Google pensa al nuovo tastierino per l'app Telefono: come sarà

Con l'introduzione di Android 12 Google ha apportato una serie di novità interessanti all'interfaccia grafica dei suoi smartphone, soprattutto con il Material You.

Questo ha coinvolto anche la parte grafica dell'app Telefono. Google sembra però avere in mente delle ulteriori novità per l'app concepita per la gestione delle chiamate. Le immagini che trovate in basso mostrano il nuovo look sviluppato per il tastierino numerico dell'app Telefono.