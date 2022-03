Google pensa ai pieghevoli: in arrivo su Gboard lo split layout

Nella versione beta dell'app, più precisamente la 11.5.05.427194903, sono state trovate le voci "Split layout to include duplicated keys" e "When the keyboard is set to split layout, some keys will be duplicated on both sides": entrambe fanno riferimento allo split layout, ovvero il layout che separa la tastiera in due parti in modo tale da scrivere più comodamente su schermi grandi utilizzando solo i pollici.

Questa funzione, pur non essendo ancora disponibile per gli utenti, sarebbe davvero comoda per i dispositivi pieghevoli e per i tablet: in passato, ai tempi di Android 6, Google ha iniziato a lavorare a qualcosa di simile, ma non è mai stato rilasciato nulla al pubblico. Speriamo dunque che questa sia la volta buona di vedere questa feature sulla tastiera di Google.