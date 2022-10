Google Orologio si aggiorna: sveglie programmate e preparativi per Pixel Tablet

Nella nuova versione di Google Orologio infatti sono inclusi dei nuovi riferimenti che rimandano proprio all'interfaccia grafica per tablet. Si tratta di un'interfaccia ottimizzata per gli schermi grandi e orientati orizzonalmente. Quando ad esempio verrà avviato il timer, si vedrà il countdown a tutto schermo , un po' come avviene adesso su Google Nest Hub .

Inoltre, dovrebbe essere presente un'opzione Screen Saver ottimizzata per gli schermi grandi, e personalizzabile dall'utente. Oltre a questo, la nuova versione di Google Orologio introduce la possibilità di programmare le sveglie in base al calendario, senza dover fare riferimento ai giorni feriali della settimana come avviene ora.

Con il nuovo aggiornamento dell'app Orologio troviamo anche alcune novità per l'interfaccia grafica: è stata resa più intuitiva l'opzione per eliminare un timer programmato o in esecuzione. Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano le novità introdotte.

La versione dell'app Google Orologio che include la novità è la 7.3 ed è attualmente in fase di distribuzione attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per il download.

Scarica da Play Store

Sempre in tema tecnologia, vi ricordiamo invece che oggi iniziano le offerte esclusive del Prime Day. Trovate tutti i dettagli sulle migliori offerte alla pagina dedicata con il pulsante qui in basso.

Offerte Amazon