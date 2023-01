Google Orologio consente ora di registrare la propria sveglia

Nel tempo abbiamo capito come Google tenga molto ad aggiornare le sue app e servizi per smartphone . Tra queste troviamo anche le app che vengono usate quotiodianamente dagli utenti con dispositivi Android , come Google Orologio .

Proprio in questo senso è arrivata una novità di rilievo. Si tratta della possibilità di personalizzare al massimo la suoneria o l'avviso audio associato ad una specifica sveglia. Come vedete dallo screenshot in galleria, si tratta della possibilità di registrare un proprio file audio e impostarlo come sveglia.

All'interno della sezione dedicata alla personalizzazione del tono della sveglia, all'interno dell'app Orologio, è stata implementata una nuova opzione per registrare la propria sveglia. Accedendo a questa opzione si aprirà Google Recorder con il quale sarà possibile registrare il contenuto audio da impostare come sveglia personalizzata.

In questo modo Google Orologio permetterà di impostare davvero la sveglia che volete, visto che verrà riprodotto nient'altro che il contenuto registrato personalmente.

La novità appena introdotta è attualmente in fase di distribuzione automatica via server a coloro che hanno l'app Orologio almeno aggiornata alla versione 7.3. La funzionalità sembra comunque limitata esclusivamente ai possessori di Pixel.