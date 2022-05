Come Google renderà le app Orologio e Calcolatrice finalmente più belle su tablet

Durante il Google I/O, è arrivata una delle migliori notizie per gli utenti di tablet Android: BigG ottimizzerà finalmente le proprie app (e non solo) per essere utilizzate su schermi di grandi dimensioni. Tra le app dell'azienda che saranno aggiornate, citiamo sicuramente Orologio e Calcolatrice , visto che sappiamo già come queste saranno ottimizzate.

Durante l'evento Designing apps for large screens, tenutosi sempre durante il Google I/O e rivolto agli sviluppatori che vogliono capire come migliorare le proprie app per tablet, è stata mostrata un'immagine che raffigura anche le nuove interfacce di Orologio e Calcolatrice, insieme a quella dell'app Calendario e dello split screen tra due applicazioni.

Per quanto riguarda Orologio, la barra con le varie funzionalità sarà spostata sulla sinistra, mentre sarà utilizzato il layout a due colonne per mostrare la lista delle sveglie o altre opzioni dell'app. Molto interessante anche il redesign della Calcolatrice: sulla sinistra, si avrà la cronologia dei calcoli effettuati, mentre sulla destra saranno posizionati numeri e operatori. Neanche a dirlo, il tutto seguirà lo stile grafico del Material You.