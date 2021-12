Google One continua la sua attesa ascesa tra le app più scaricate del Play Store

L'app Google One ha infatti superato il mezzo miliardo di installazioni su piattaforma Android. Questo traguardo arriva dopo circa un anno quello relativo al superamento dei 100 milioni di installazioni. I 500 milioni di installazioni su Android non sorprendono, visto che l'app è ormai preinstallata con i servizi Google su milioni di smartphone Android.

Google One è il servizio cloud unificato che Google ha lanciato da ormai qualche anno, il quale raccoglie e coordina tutte le app Google che fanno riferimento a servizi di backup e sincronizzazione. Non sorprende che l'app Google One faccia incetta di installazioni .

Questo numero chiaramente non rappresenta il numero di abbonati effettivi a Google One, in quanto l'installazione dell'app non è subordinato alla sottoscrizione dell'abbonamento. Dunque fateci sapere se siete effettivi utilizzatori e abbonati a Google One oppure se siete soltanto un numero tra le installazioni totali.