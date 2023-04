Usate ancora Google Now Launcher? Da aprile smetterà di funzionare

È vero, l'app aveva già salutato il Play Store nel 2017 a seguito dell'arrivo del Pixel Launcher , ma ha continuato a ricevere saltuari aggiornamenti, e chi conservava un vecchio dispositivo poteva ancora godere della sua interfaccia squadrata in stile pre- Material You .

Gli appassionati di lunga data proveranno un tuffo al cuore: fine della corsa per Avvio Applicazioni Now (Google Now Launcher), la storica interfaccia utente presentata insieme a uno dei suoi smartphone più iconici, Nexus 5 .

Ma facciamo un salto indietro nel tempo, e cerchiamo di ripercorrere la storia di questa gloriosa applicazione. Correva l'anno 2013, e Google presentava il Nexus 5 insieme al nuovo launcher proprietario, chiamato Google Experience Launcher (GEL). Chi non ricorda gli affannosi tentativi di porting o di emulazione con app tipo Nova, soprattutto per accedere alle nuove schede Now?

Nel 2014, l'app arrivava sul Play Store come Google Now Launcher (GNL) per tutti i dispositivi Android 4.1+, ed era la scelta numero uno per chi voleva un'esperienza pulita e senza fronzoli (anche se un po' scarna dal punto di vista delle possibilità di personalizzazione).