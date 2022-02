Google non si è dimenticata di Duo: tante novità in arrivo sull'app

Per quanto riguarda i servizi di videochiamata di Google, Meet risulta essere sicuramente il "preferito" dell'azienda, visto che viene costantemente supportato e aggiornato con nuove funzionalità. Non si può dire lo stesso per Duo: l'app infatti non riceve update da diversi mesi, ma sembrerebbe che presto arriveranno interessanti novità.

Nell'ultima versione dell'applicazione, più precisamente la 159.0.425779378, pur non essendoci novità tangibili per gli utenti, sono stati scovati i riferimenti a diverse funzionalità non ancora presenti. La prima di queste riguarda le "Breakout rooms", ovvero la possibilità di dividere i partecipanti di una videochiamata in stanze più piccole, particolarmente utile nel caso di chiamate con tantissimi partecipanti.