Google News si sta preparando a ricevere il Material You

Lo staff di 9to5Google, in particolare Dylan Rousell, attraverso il codice della nuova versione di Google News, è riuscito ad abilitare il nuovo "vestito" dell'app. Tuttavia, al momento, l'unico elemento che risulta modificato è la barra di navigazione in basso, ora più alta, caratterizzata da una lieve sfumatura ed in grado di utilizzare una forma a pillola per mettere in risalto la scheda in cui ci si trova.