Google saprà riconoscere più oggetti sulla stessa scena e vi dirà dove trovarli vicino a voi

Il Google I/O 2022 ha portato novità molto interessanti per l'app Google, per Google Lens e per le altre funzionalità di ricerca su Android. In particolare, sono state annunciate integrazioni molto interessante per la funzione multi ricerca, che permette di cercare con testo, voce, immagine e altro allo stesso tempo. Le due novità di questo Google I/O sono le informazioni locali su multisearch e la scene exploration, dunque andiamo a vederle più da vicino.

Informazioni locali con multisearch

La prima novità della ricerca Google ha a che fare con la funzione multisearch introdotta lo scorso aprile. Per chi non la conoscesse, si tratta della possibilità di usare la ricerca dall'app Google con testo e immagine allo stesso tempo, in modo da effettuare una "multi ricerca" ed ottenere risultati più accurati. Durante il Google I/O 2022 è stato annunciato che la funzione multisearch funzionerà anche con le informazioni locali, nel senso che potrete ottenere risultati di ricerca da negozi o attività nelle vicinanze della vostra posizione. Ad esempio, facendo una foto ad un piatto o ad un oggetto e aggiungendo il testo "vicino a me", potrete sapere se ci sono ristoranti o negozi nelle vicinanze che vendono un prodotto simile a quello della vostra foto. Attenzione però alle tempistiche. L'aggiunta delle informazioni geolocalizzate per la funzione multisearch sarà attiva entro fine anno per le ricerche in lingua inglese, mentre arriverà solo più tardi per l'italiano e le altre lingue.

Scene exploration