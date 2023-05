Google Meteo si appresta a ricevere un nuovo design su Android

L'esperienza meteo su Android nel 2021 ha beneficiato di un importante aggiornamento per quanto riguarda il design. A distanza di due anni, però, il team di sviluppatori di Google ha deciso di procedere ad un nuovo restyling grafico , ovviamente sempre all'insegna del Material You.

Gli utenti avranno la possibilità di scorrere per avere maggiori informazioni visto che le schede sono state pensate per offrire fin da subito una panoramica generale. Il nuovo design, pubblicato da Twitter da un membro di Google, sembra che sia basato su un singolo feed principale che si avvia con una barra di ricerca a forma di pillola che consente la visualizzazione della posizione. Sotto a questa barra vi è la sezione "Ora", che mostra la temperatura attuale e quelle percepita, la situazione meteo, la temperatura massima e minima previste. Sullo sfondo, invece, un'illustrazione di Froggy.

Gli utenti, poi, potranno visualizzare la sezione con la "previsione oraria" scorrevole e quella con le "previsioni a 10 giorni", che mostra le informazioni circa le temperature massime e minime.

Infine, è probabile che toccando questi elementi gli utenti potranno visionare ulteriori informazioni, come ad esempio quelle sul vento. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, ad oggi non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale. Difatti, questa nuova interfaccia dovrebbe essere ancora nella fase di test interno. Dunque, in tal senso, occorrerà attendere ancora un pò di tempo.