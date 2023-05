La nuova vita di Google Meteo

E nelle ultime settimane abbiamo visto come dovrebbe essere rinnovata Google Meteo , con una nuova interfaccia grafica molto coerente con il Material You e che andrà a sostituire l'interfaccia che vediamo da ormai diversi anni.

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere bene Google Meteo, il servizio per le previsioni meteo di Google che viene chiamato in causa ogni volta che accediamo al relativo widget o che facciamo una ricerca attinente con Assistant .

Oltre al rinnovamento totale dell'interfaccia grafica, ora apprendiamo che ci sarà un rinnovamento anche per la forma di Google Meteo. Stando infatti a quanto appena emerso online, Google Meteo dovrebbe diventare addirittura un'app a sé stante. Il pacchetto che dovrebbe identificare l'app a livello di sistema Android sarebbe com.google.android.apps.weather.

In questo modo Google Meteo sarà aggiornabile in maniera indipendente in maniera più semplice e rapida. Attualmente infatti il servizio viene aggiornato insieme all'app Google di cui fa parte.

Inoltre, ci aspettiamo anche che sarà più semplice richiamarla e aprirla sul proprio smartphone.

Sempre in merito a quanto appena emerso online, sembra che l'app Google Meteo avrà molto a che fare con l'app Google Orologio. Stando ai riferimenti scovati nel codice dell'app Google Orologio, potrebbe arrivare la funzionalità per visualizzare delle utili informazioni meteo sulla schermata iniziale dell'Orologio di Google.

Insomma, ci attendono delle interessanti novità per Google Meteo. Ancora non sappiamo quando verranno rilasciate a livello pubblico.