Su Google Messaggi è possibile reagire ai messaggi con qualsiasi emoji

Recentemente, poi, sempre Google Messaggi (versione beta) ha ricevuto un altro update che tornerà certamente utile: l'introduzione della crittografia per i gruppi. A riguardo, in un primo momento era garantita soltanto per i gruppi con meno di 21 membri, mentre ora è attiva anche in chat di gruppo con fino a 100 partecipanti. Anche questa è una funzionalità piuttosto importante visto che tutte le altre app simili offrivano questo vantaggio, tuttavia con alcune limitazioni.

Ad esempio, la crittografia su iMessage è attiva nelle chat di gruppo che hanno meno di 32 membri.