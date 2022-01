Google Messaggi: presto si potrà disattivare il pinch to zoom nelle chat

Google Messaggi , l'app predefinita di BigG per l'invio di SMS (e non solo), ha da poco aggiunto la possibilità di effettuare un pinch to zoom per ingrandire il testo : purtroppo questa funzione non piace a tutti, e al momento non è possibile disabilitarla.

Nel codice dell'applicazione però sono state scovate delle stringhe che parlano della possibilità di disattivare questa opzione: più in particolare, questi indizi sono stati trovati nella versione beta 20220121, arrivata qualche giorno fa. 9to5Google è riuscita ad attivare l'opzione in questione, come potete vedere dallo screenshot in basso.

Non si tratta di una grande rivoluzione, ma sicuramente questa possibiltà farà piacere a chi proprio non riesce a digerire il pinch to zoom per ingrandire il testo. Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà rilasciato l'aggiornamento stabile con questa feature.