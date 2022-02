Google Messaggi perde una delle novità appena arrivate con l'integrazione di Foto

Sembra che nelle ultime ore sia scomparsa la funzionalità che permetteva di inviare foto in chat Messaggi tramite Google Foto, ovvero tramite link di condivisione per preservare la qualità delle foto stesse. Al momento infatti sembra essere disponibile soltanto l'opzione per inviare video tramite Foto. Nelle scorse settimane è stata introdotta l'integrazione di Foto in Messaggi per permettere agli utenti di condividere immagini e video anche tramite link per preservare la qualità dei contenuti.

Google non ha indicato perché ha rimosso l'opzione per inviare immagini tramite Foto su Messaggi, la sua pagina di supporto descrive soltanto come inviare video. Potrebbe essersi accorta dell'esiguo utilizzo della funzionalità durante i primi giorni di test e pertanto avrebbe deciso di rimuoverla.

La novità dell'integrazione di Foto in Messaggi non è ancora disponibile per tutti, ma soltanto per alcuni tra coloro che hanno aderito al programma di beta testing dell'app Messaggi. Fateci sapere se siete tra questi.