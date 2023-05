Ecco come funzionerà l'IA all'interno di Google Messaggi

Ritornando a Magic Compose, una volta iscritti, gli utenti dovranno aprire una conversazione RCS in Google Messaggi e premere sull'icona a forma di scintilla, che si può trovare nel campo di testo.

Una volta attivata, Magic Compose inoltrerà messaggi precedentemente inviati dall'utente - fino ad un massimo di 20 - ai server di Google: in questo modo gli SMS vengono analizzati ed utilizzati poi per fornire suggerimenti consoni e pertinenti. Per una questione di privacy, però, ai server non verranno inviati gli allegati come immagini e messaggi vocali.



Per quanto riguarda i dettagli della funzione, agli utenti verranno offerti diversi suggerimenti, i quali potranno anche essere personalizzati utilizzando uno dei sette stili disponibili: Remix, Excited, Chill, Shakespeare, Lyrical, Formal o Short. Ogni stile, quindi, offrirà un'esperienza di scrittura distinta dalle altre. Tra l'altro, per migliorare la qualità dei suggerimenti forniti da Google, gli utenti potranno valutare i consigli avanzati dall'intelligenza artificiale tramite un mi piace o un non mi piace.

Infine, Google ha chiarito che i messaggi inviati ai server non verranno né utilizzati né memorizzati. Difatti, appena generati i suggerimenti, Google provvederà a cancellare i messaggi dai propri server.

Un altro chiarimento, inoltre, specifica che se non si utilizza la funzione Magic Compose, non verrà inviato nessun SMS alla società.