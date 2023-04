Google Messaggi permette di inviare le foto più velocemente, a scapito della risoluzione

Google Messaggi è l'app predefinita per l'invio di SMS su smartphone Pixel, ma BigG vuole rendere l'app il punto di riferimento per quanto riguarda la messaggistica istantanea su tutti i dispositivi Android e non solo (una sorta di iMessage ma per il mondo Android). Ovviamente, per fare tutto ciò l'app Messaggi utilizza la tecnologia RCS.

La tecnologia RCS, che sta per Rich Communication Services, rappresenta una significativa evoluzione rispetto ai tradizionali SMS. Grazie a questo protocollo, è possibile inviare informazioni attraverso la rete e non più tramite l'infrastruttura degli operatori di telefonia mobile: con RCS dunque si possono inviare e ricevere non solo semplici messaggi di testo, ma anche una vasta gamma di file multimediali, come immagini con alta risoluzione, audio, video, documenti e tanto altro.