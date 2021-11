Google Messaggi e iMessage parlano la stessa lingua dopo l'ultimo aggiornamento

Arrivano importanti novità per coloro che sono assidui utilizzatore di Google Messaggi, l'app per la gestione degli SMS e della messaggistica RCS di Google. La novità riguarda la compatibilità con iMessage.

Con l'ultimo aggiornamento rilasciato per la versione beta dell'app Messaggi è possibile vedere correttamente le reazioni ai messaggi inviate da utenti con iMessage. Gli screenshot in galleria mostrano come vengano interpretate correttamente le reazioni ai messaggi da parte dell'app di Google. Curioso il fatto che, tappando sulla singola reazione, si veda la didascalia "Tradotto da iPhone" per rimarcare che si tratta di una reazione arrivata da iMessage.