Google Messaggi riceve le azioni di scorrimento più utili

Conosciamo bene l'impegno di Google nei confronti dell'aspetto software che riguarda app e servizi per dispositivi Android. Tra queste troviamo l'app Messaggi, l'app di messaggistica da tempo compatibile con lo standard RCS.

Nelle ultime ore proprio l'app Messaggi ha ricevuto una novità che potrebbe fare la differenza per coloro che la usano frequentemente per comunicare via SMS o via messaggi RCS.

La novità della quale parliamo la trovate negli screenshot qui in basso. Si tratta della possibilità di archiviare, segnare come letto o come da leggere, ed eliminare rapidamente i messaggi con il semplice gesto dello scorrimento. In precedenza, le azioni di scorrimento erano disponibili esclusivamente per l'archiviazione e l'eliminazione dei messaggi.