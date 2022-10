Google aggiorna l'app Messaggi, e prova a spingere Apple verso la tecnologia RCS

Le app di messaggistica sono tra le app più utilizzate in assoluto su smartphone, e sia Google che Apple propongono delle loro versioni di questo genere di applicazioni: mentre iMessage rimane esclusiva dell'ecosistema della Mela, BigG vuole invece rendere la sua app Messaggi (più in particolare la tecnologia RCS su cui essa è sviluppata) compatibile con quanti più dispositivi.

Offerte Amazon

La tecnologia RCS è la diretta evoluzione dei classici SMS: si tratta di un protocollo che permette di inviare informazioni tramite la rete e non tramite l'infrastruttura degli SMS dei vari operatori, permettendo dunque di inviare diversi dati oltre al semplice testo. Con RCS, viene dunque supportata la crittografiaa, la possibilità inviare e ricevere immagini ad alta risoluzione, di mettere delle reazioni ai messaggi dei propri amici e tanto altro.

Il vero lato positivo di RCS non sta però nelle funzionalità che offre, visto che in realtà queste sono già disponibili nelle decine di app che è possibile scaricare su Play Store e App Store, ma nel fatto che può diventare uno standard condiviso da varie app: in questo modo, ogni utente può scegliere una qualsiasi app compatibile con RCS ed essere comunque in grado di comunicare con persone che utilizzano app diverse, senza fare a meno di funzionalità utili.

È proprio questo che vuole Google: l'azienda ha più volte dichiarato di voler rendere RCS uno standard condiviso da Android e iOS, ma Apple ha sempre fatto "orecchie da mercante", spiegando di non voler abbandonare il suo iMessage (estremamente popolare negli Stati Uniti) in favore di un'apertura a nuove tecnologie.