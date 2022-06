Google Maps: arriva il widget per tenere sotto controllo il traffico

Nell'anteprima fornita da Google, che potete vedere qui in basso, si nota che il widget avrà bordi arrotondati e che il grande pulsante per ingrandire o rimpicciolire la mappa posto in basso a destra sarà colorato in base allo sfondo impostato sul dispositivo (dunque non mancherà il supporto ai temi dinamici di Android 12). La mappa sarà invece popolata da linee verdi, gialle o rosse, in base al livello del traffico proprio come avviene nell'app completa.

Per il momento, Google ha mostrato solo la versione 2 x 2 del widget, ma speriamo di vedere presto anche una variante più grande, sicuramente preferibile su dispositivi con schermi ampi. Questo widget arriverà nelle prossime settimane sull'app Google Maps.