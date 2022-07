Non guarderete più Maps allo stesso modo, con le nuove viste aeree

Nelle ultime ore abbiamo visto le importanti novità presentate per Google Maps, il servizio di mappe e navigazione di Google che è ormai disponibile per tutte le tipologie di dispositivi, a partire da smartphone e PC.

Tra le novità presentate abbiamo visto importanti funzionalità per la connettività e la sicurezza personale degli utenti, ma anche maggiori informazioni per coloro che usano Maps per consultare e sviluppare i propri itinerari in bici.

Oltre a questo abbiamo visto l'arrivo delle vedute aree fotorealistiche. Si tratta di immagini che mostrano dall'alto siti d'interesse di grande rilevanza. Le vedute aree arrivano con lo scopo di fornire un'anteprima a chi consulta Maps dei siti che potrebbero essere o meno inclusi nella pianificazione di un itinerario.

La novità arriva in prima battuta per i siti d'interesse di alcune delle più importanti città al mondo, come Barcellona, ​​Londra, New York, San Francisco e Tokyo, e Google pianifica di estendere tale servizio nel tempo.

Tutti possono consultare le vedute aree dei siti d'interesse su Maps già da ora. Basta aprire Google Maps sul proprio smartphone, ricercare un punto d'interesse e accedere alla sezione Foto. In tale sezione verranno proposte subito le vedute aree ufficiali realizzate da Google. Chiaramente il tutto vale se per lo specifico sito d'interesse scelto sono già disponibili le vedute aree.

Non si tratta unicamente di immagini ma di contenuti con i quali è possibile interagire, proprio come vedete dall'esempio che trovate nell'animazione qui sotto.