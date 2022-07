Google Maps vuole offrire percorsi personalizzati per i veicoli elettrici

Google Maps è il servizio di Google per le mappe e la navigazione stradale che ormai ha caratura mondiale, e che ultimamente si è particolarmente sviluppato anche nel contesto dei trasporti pubblici e della sostenibilità. Quando parliamo di novità per Maps intendiamo chiaramente quelle disponibili nelle sue versioni per smartphone, ma anche su Android Auto.

Nelle ultime ore sono emerse ulteriori novità in merito a cosa sta preparando Google proprio sul tema della sostenibilità ambientale per Maps. Dopo aver introdotto le opzioni alternative per segnalare i percorsi più efficienti in termini di consumi per i tragitti in auto, oltre ai percorsi più brevi e convenienti, ora Maps prepara i percorsi personalizzati per i veicoli elettrici.

Il concetto alla base della novità che sta preparando Maps consiste nel fatto che i percorsi ottimali per i veicoli elettrici sono diversi da quelli ottimali per i veicoli a motore termico, ovviamente a parità di punto di partenza e destinazione.

Allora in Maps dovrebbe arrivare un'opzione con la quale sarà possibile indicare quale tipologia di veicolo si intende usare per percorrere il tragitto ricercato. In questo modo Maps sarà in grado di suggerire il percorso più efficiente proprio in base alla tipologia di veicolo.

Questa novità dovrebbe permettere di risparmiare ulteriormente carburante o autonomia del proprio veicolo, più di quanto non si farebbe con le opzioni attualmente presenti in Maps.

La novità è stata scovata da 9to5Google durante il teardown dell'ultima versione beta di Maps (la versione 11.39) rilasciata al pubblico. Questo non vuol dire che potete trovarla nella beta, ancora non è disponibile a livello pubblico.

Google non ha indicato i tempi di finalizzazione della feature, anche perché ancora non ne ha parlato ufficialmente. Torneremo ad aggiornarvi appena emergeranno novità sulla sua implementazione al pubblico.